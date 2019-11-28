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Известия.ru

Названы сроки запуска в производство снайперской винтовки Чукавина

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В 2020 году будет запущено производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Об этом в среду, 27 ноября, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"В прошлом году запущен в производство АК-12, в следующем году это будет СВЧ 7,62х54 и пистолет Лебедева", — поделился планами Тарасов в интервью порталу "Калашников Media".

19 ноября главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал "РИА Новости", что СВЧ выполнена в трех калибрах — 7,62х54R, 7,62х51 NATO и 338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). По его словам, приклад, ствольная коробка и сам ствол расположены на одной линии, что уменьшает подброс оружия. Также на винтовке установлена планка Пикатинни для крепления любого навесного оборудования. От винтовки Драгунова СВЧ достался магазин, что делает ее отчасти унифицированной с предшественницей, отметил специалист.

15 февраля генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что в ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение об организации производства российского стрелкового оружия в Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-12
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
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