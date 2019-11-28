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Известия.ru

Появилось видео полета Ту-95МС над Японским и Восточно-Китайским морями

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в официальном Twitter-аккаунте в среду, 27 ноября.

Самолеты ВКС РФ осуществили патрулирование над нейтральными водами в Японском и Восточно-Китайском морях ранее в этот же день. В ходе десятичасового планового полета ракетоносцев сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.


22 октября министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ). Утверждалось, что один A-50, три Су-27 и два Ту-95 вошли в зону к северу от острова Уллындо в Японском море в 9:23 (3:23 мск). Через семь минут они покинули KADIZ, после чего неоднократно вновь заходили в течение шести часов. Воздушное пространство страны нарушено не было.

В прошлый раз подобный инцидент произошел в июле. Российский Ту-95МС выполнял патрулирование над нейтральными водами по маршруту в соответствии с международными правилами, когда южнокорейские истребители, не выходя на связь, открыли предупредительный огонь и удалились.

"Если он [инцидент] повторится, мы примем гораздо более серьезные меры", — заявил тогда представитель президентской администрации Ко Мин Чжун.

В свою очередь, в Минобороны России обвинили корейских летчиков в непрофессионализме из-за потенциальной опасности для российских пилотов, а также решительно опровергли информацию о вторжении. Ту-95МС выполняли патрулирование над нейтральными водами по маршруту, соответствующему международным правилам, отметили в ведомстве.

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