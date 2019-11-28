В США продали золотой АК-47 за 7,5 тыс. долларов

На портале американской компании Gun Broker, которая занимается аукционами по продаже оружия, появился полностью функционирующий золотой АК-47. Его уже продали за 7,5 тыс. долларов.

Автомат, который является сербским клоном АК-47, выпускавшихся под названием "Застава", был продан 25 ноября по начальной цене в 7,5 тыс. долларов. АК-47 импортирован американской компанией Century Arms, гравировку выполнила фирма Ford's Custom Plating & Services, Inc., сообщается на сайте GunBroker.

Сербское оружие покрыли 24-каратным золотом. Автомат полностью функционирует.

Автоматы типа "Застава" – серия югославских и сербских клонов автомата Калашникова, которые производились с 1970-х годов как под стандартные советские, так и под западные патроны.

Конкретно для этой модели, как сообщается на сайте, нужны патроны калибра 7.62x39. Именно под этот патрон разрабатывался АК-47. Такие же патроны использовались в модели "Застава М92" – автомате со складывающимся прикладом, который был создан на основе АКС-74У.

Сергей Гурьянов