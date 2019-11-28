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Деловая газета "Взгляд"

Путин принял участие в закладке патрульного корабля ледового класса

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Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"
Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © Александр Саверкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Главе государства показали закладную секцию корабля, он прикрепил к ней табличку с названием судна, передает ТАСС.

Генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков рассказал Путину о проекте.

Президента сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

На данный момент степень готовности корабля составляет 11%. Сдать заказ планируется в ноябре 2024 года.

"Николай Зубов" – это универсальное судно, оно объединяет в себе буксир, ледокол и патрульный корабль. "Николай Зубов" способен проходить лед толщиной до 1,5 метров.

Корабль предназначен для охраны и отслеживания арктических водных ресурсов, буксировки задержанных судов. Его также можно будет использовать для сопровождения и поддержки судов обеспечения, задействовать в спасательных операциях и перевозить специальные грузы.

На корабле есть место для размещения ударного ракетного оружия, имеется вертолетная площадка и вертолетный ангар для вертолетов и беспилотников, два скоростных катера и автоматическая артиллерийская установка АК-176МА.

"Николай Зубов" является судном проекта проекта 23550. Другой корабль того же проекта "Иван Папанин" находится в 47% степени готовности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на "Адмиралтейских верфях" также осмотрит подлодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда "Иван Папанин" и "Виктор Черномырдин".


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Адмиралтейские верфи
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
23550
636.3
Арктика
БПЛА
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