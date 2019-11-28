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Российская газета

Корабли Балтфлота вышли в Красное море по пути на учения "ИНДРА-2019"

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Отряд боевых кораблей Балтийского флота во главе с фрегатом "Ярослав Мудрый", совершающий поход в Индийский океан, прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, российские корабли 10 декабря прибудут в порт Мармагоа (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "ИНДРА-2019".

Корабли Балтийского флота впервые привлекаются к участию в этом учении. Морская его часть будет проходить с 10 по 19 декабря в две фазы. Береговая фаза пройдет в индийском порту Мармагао (город Панаджи) с 10 по 15 декабря, морская - с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Отряд кораблей БФ в составе СКР "Ярослав Мудрый" и судов обеспечения - морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" - вышел из военной гавани Балтийска в Индийский океан 1 октября. На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.

По пути экипаж "Ярослава Мудрого" провел в Средиземном море плановые учения по поиску подводных лодок и стрельбе из противокорабельного ракетного комплекса "Уран".


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-27
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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