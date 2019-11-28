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ТАСС

Концерн "Калашников" запустит производство новой винтовки СВЧ в 2020 году

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СВЧ
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).
Источник изображения: Ренат Закиев / РГ

На предприятии также рассказали, что пистолеты "Лебедева" уже в серии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует начать производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

"Сейчас очень важно вовремя запускать изделия. И, например, на "Ижмаше" в прошлом году это стала постановка производства АК-12. В следующем году это будет действительно СВЧ 7,62 на 54 и пистолеты "Лебедева" уже в серии", - сказал Тарасов, слова которого приводит Калашников Media.

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана под два патрона 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (последний также известен как .308 Win). В калибре 7,62  54 мм она совместима с магазинами от СВД.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
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