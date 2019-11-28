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ТАСС

Бомбардировщик Су-24 перевезли в ростовский парк "Патриот" крупнейшим в мире вертолетом

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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщали, что на площадках филиалов парка "Патриот" в южных регионах России установят более 30 списанных самолетов и вертолетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Бомбардировщик Су-24 перевезли в создаваемый в Ростовской области филиал парка "Патриот" с помощью крупнейшего в мире вертолета Ми-26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Крупнейший в мире вертолет Ми-26 перевез бомбардировщик Су-24 в одну из воинских частей Ростовской области", - сказали в пресс-службе.

В ЮВО напомнили, что в войсках округа создаются парки "Патриот". "В эти парки доставка самолетов, авиационной техники зачастую происходит вертолетами военно-транспортной авиации. Для упрощения их просто подвешивают к внешней подвеске вертолета", - рассказали в округе.

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщали, что на площадках филиалов парка "Патриот" в южных регионах России установят более 30 списанных самолетов и вертолетов ЮВО. Планируется, что в подобных парках будут установлены истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24. Около половины из них уже доставили к местам установки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Северной Осетии, на Ставрополье и Кубани, а в также в Севастополе.

Всего на территории Южного военного округа функционируют более 50 площадок филиалов парка "Патриот".

Ми-26 - советский, позднее российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Самый крупный и наиболее грузоподъемный в мире из числа серийно выпускающихся. Предназначен для выполнения транспортных, эвакуационных, противопожарных и других задач. Эксплуатируется как гражданскими, так и военными операторами. Состоит на вооружении армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, используется авиаотрядами МЧС России и Росгвардией.

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