Глава ЕКА призвал Европу стать "еще более космической"

Йоханн-Дитрих Вёрнер отметил, что сейчас существует "очень много вызовов"

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йоханн-Дитрих Вёрнер призвал Европу стать "еще более космической". Соответствующее заявление он сделал в среду на встрече Совета ЕКА в Севилье.

"Мы знаем, что космический сегмент меняется, - уточнил он. - Перед нами стоит очень много вызовов". "Конечно, большой вопрос, сколько денег нам нужно для этого? И мы спросили граждан, сколько денег вы готовы заплатить", - добавил Вёрнер.

"Мы спросили около 5 тыс. человек, но мы готовы спросить у большего [числа людей]", - уточнил генеральный директор ЕКА. "Вопрос следующий: какую сумму ежегодно вы хотели бы направлять на развитие европейской космической деятельности? - уточнил он. - И результат [полученный по итогам опроса]: €287 на гражданина в Европе - это цель, которая у меня имеется, потому что то, чего мы просим, - это всего лишь €8".

В целом ЕКА просит вложить государства до €15 млрд в будущие миссии, программы и проекты агентства.