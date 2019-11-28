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"Адмирал флота Касатонов" готовится испытать оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

В среду, 27 ноября, первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Белое море из Северодвинска.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Северного флота, в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний корабль подготовят к проверке бортовых систем вооружения.

Ранее экипаж фрегата отработал взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнических средств фрегата выполнили самолеты Су-24, вертолеты Ка-27 и Ка-31. Также вертолетчики совершили насколько посадок и взлетов с палубы корабля.

"Адмирал флота Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350, разработанного Северным ПКБ. Его заложили на "Северной верфи" 26 ноября 2009 года, спустили на воду 12 декабря 2014 года.

Передача корабля ВМФ запланирована на конец 2019 года.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев. Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".

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