На Луну вахтовым методом

12 сентября 1959 года была запущена советская межпланетная автоматическая станция "Луна-2".

Через два дня именно этот аппарат впервые достиг поверхности Луны. Это был второй успешный запуск в рамках советской космической программы "Луна".

О начале изучения дальнего космоса, о том, почему вахтовый метод – лучший для освоения Луны и чем опасна лунная пыль, академик РАН доктор физико-математических наук, профессор Лев Матвеевич Зелёный рассказал журналу "Воздушно-космическая сфера".

"Освоение Луны можно сравнить с освоением Арктики. С развитием робототехники все больше работ не только в тяжелых районах, но и в средней полосе выполняются автоматами. По моему мнению, человеку нужно будет полететь на Луну, но работать там также как в Арктике - вахтовым методом", - считает ученый.