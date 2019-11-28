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На Луну вахтовым методом

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Источник изображения: vpk-news.ru

12 сентября 1959 года была запущена советская межпланетная автоматическая станция "Луна-2".

Через два дня именно этот аппарат впервые достиг поверхности Луны. Это был второй успешный запуск в рамках советской космической программы "Луна". 

О начале изучения дальнего космоса, о том, почему вахтовый метод – лучший для освоения Луны и чем опасна лунная пыль,  академик РАН доктор физико-математических наук, профессор Лев Матвеевич Зелёный рассказал журналу "Воздушно-космическая сфера".

"Освоение Луны можно сравнить с освоением Арктики.  С развитием робототехники все больше работ не только в тяжелых районах, но и в средней полосе  выполняются автоматами. По моему мнению, человеку нужно будет полететь на Луну, но работать там также как в Арктике - вахтовым методом",  - считает ученый.

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