Созданы беспилотники для перехвата других БПЛА с помощью сетей

Российские специалисты разработали беспилотники-киллеры, которые способны отслеживать, перехватывать и обезвреживать дроны противника. Причем главным оружием таких дронов станет обычная сеть.

"У нас есть не только РЭБ-овские комплексы по противодействию беспилотникам, но и активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушителя, догоняют и набрасывают на него сеть", - рассказал в интервью ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Кроме того, по его словам, входящий в Ростех концерн "Калашников" выпускает ружья для борьбы с беспилотниками в радиусе 1-1,5 км. "Работает это просто - на беспилотник надо направить ружье и нажать на спусковой крючок. После чего электромагнитный импульс подавляет электронику беспилотника, и тот либо падает, либо продолжает движение, но теряет связь с тем, кто его послал. Фактически, аппарат становится слепым и бесполезным", - рассказал представитель "Ростеха".

Что же касается эффективных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами, то, по словам Кладова, такие экземпляры были представлены на прошедшем в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах авиасалоне Dubai Airshow-2019.

Стоит напомнить, что законопроект, который позволит силовым ведомствам и спецслужбам перехватывать и даже сбивать дроны-нарушители, на днях был одобрен Советом Федерации. Пресечь полет беспилотника силовики смогут при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятий, а также в местах проведения массовых и публичных мероприятий, над критически важными объектами, потенциально опасными производствами и над элементами транспортной инфраструктуры.

В начале ноября замдиректора Росгвардии Олег Борукаев заявил, что беспилотники-нарушители стоит все-таки сбивать, а не перехватывать управление ими. "Дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам значительно обременят бюджет (имеются в виду комплексы РЭБ - прим. "РГ"). В то же время применение оружия и боевой техники - это то, что разрешается законом, и является выходом из этого положения, для того чтобы не обременять наши бюджеты", - сказал Борукаев.

Он уточнил, что стоимость технических средств противодействия беспилотникам значима - она колеблется в размере от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения.

Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.

"Как показывает имеющийся мировой опыт, применение стрелкового оружия является не самым эффективным средством противодействия беспилотникам, - пояснил "РГ" ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. - Особенно в случае с маневрирующими беспилотниками. Кроме того, ведение огня по беспилотным аппаратам, находящимися над местами проведения массовых мероприятий, очевидно, само по себе может нести риски для гражданских лиц".

"Указанные обстоятельства и привели к появлению иных технических решений, направленных на пресечение незаконных полетов беспилотных летательных аппаратов. Среди них не только системы радиоэлектронного воздействия, о которых упомянул представитель Росгвардии, но и разнообразные сети и прочие приспособления, направленные на захват дронов", - добавил эксперт.

Иван Петров