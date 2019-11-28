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Российская газета

Российская крепость на колесах: броневик "Патруль" замечен в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Мы привыкли, что в различных репортажах о миссии российского контингента в Сирии главными бронированными героями являются "Тигр", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А.

Однако на Ближнем Востоке служит и другая отечественная колесная техника, о применении которой известно гораздо меньше. Например, бронеавтомобили "Патруль", также находящиеся в этой заграничной командировке.

О прибытии в Сирию этих военных транспортных средств стало известно в апреле текущего года. На днях в Сети появилась фотография колонны военной полиции, где снова была замечена подобная машина.

Внешне она выглядит как настоящая крепость на колесах. В самом деле, броневик имеет надежную защиту от 7,62-мм пуль автомата АКМ и пулеметов РПК, различных осколков, подрывов на минах и фугасах.

Выпускаются "Патрули" в Набережных Челнах. Сообщалась, что широко используются узлы и агрегаты двухосного полноприводного армейского КАМАЗ. Вес составляет около 13 500 кг. Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Вместимость - 10 военнослужащих.

Для инженерных подразделений российской армии разработаны модификации данных бронеавтомобилей, которые демонстрировались на Международных военно-технических форумах "Армия".


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Тайфун-К
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