В Индии назвали главный "недостаток" Т-90С

Большая локализация производства российских Т-90С в Индии не помогает снизить расходы на данные танки, поскольку заключенное с Россией соглашение не предполагает послепродажного обслуживания, стоимость которого в три раза превосходит цену техники, сообщили Defense News источники в индийских военных кругах.

Американское издание отмечает, что Дели за трансфер технологий, касающихся Т-90С, заплатит Москве 1,2 миллиарда долларов, причем данная сумма из-за американских санкций, наложенных на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), будет переведена в рублях.

При этом такие комплектующие танка, как, в частности, двигатели и трансмиссии, на которые приходится около 45 процентов стоимости Т-90С, будут производиться, согласно собеседникам Defense News, в России.

Издание напоминает, что разворачиваемое в Индии производство предполагает выпуск по примерно 120 танков в год в течение четырех лет, а всего местные производители за 1,92 миллиарда долларов должны поставить военному ведомству страны 464 единицы Т-90С.

В апреле источники Defense News в индийском ОПК заявили, что Минобороны страны может не согласовать приобретение российских танков Т-90МС по причине недостаточной локализации производства такой техники в Индии.

В настоящее время Индия эксплуатирует 1100 единиц Т-90С, из которых 300 были закуплены напрямую у России.