СМИ: НАТО не может защитить Европу без участия США

Источник изображения: Facebook/U.S.Army

Немецкий аналитический институт, консультирующий правительство и парламент ФРГ по вопросам внешней политики и политики безопасности – Фонд науки и политики (SWP) – в своем отчёте заявляет, что НАТО не может выполнить свои задачи без участия США. Об этом пишет польский портал wnp.pl.

В настоящее время, отмечается в документе, Североатлантический альянс переживает крайне непростой период в своей истории, и его сотрясают внутренние разногласия, а многие его члены недостаточно вооружены.

При этом без США блок мало на что способен. В частности, функцию ядерного сдерживания, если она вообще останется, вынуждены будут взять на себя Великобритания и Франция.

Точно также Соединенные Штаты не могут быть заменены в политическом смысле, так как ни одна страна не имеет подобного веса на международной арене. Теоретически аналогом Америки мог бы стать союз Франции, Великобритании и Германии, но между ними слишком много противоречий.

В отчете указывается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе нет никакой альтернативы НАТО, которая (организация) могла бы похвастаться таким же опытом и влиянием, а также географическим преимуществом протяженности от Канады до Норвегии и Турции. В то же время документ предлагает руководству Германии на укрепление европейской опоры альянса с одновременным налаживанием трансатлантических отношений.

На этом фоне стоит напомнить о том, что власти Турции отказались поддержать директиву НАТО по отправке военнослужащих в Польшу и Прибалтику для "защиты от российской угрозы".