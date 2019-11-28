Во Вьетнаме опубликована "Белая книга по обороне-2019"

ЦАМТО, 27 ноября. Во Вьетнаме 25 ноября опубликована "Белая книга по обороне-2019", основным лейтмотивом которой является достижение самодостаточности в обеспечении Вооруженных сил страны оружием и военной техникой.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, "Белая книга-2019" опубликована на вьетнамском и английском языках и в настоящее время доступна только в печатном виде. Ожидается, что в ближайшее время также будет представлена ее онлайн-версия.

Как отметил в своих комментариях к публикации замминистра обороны Нгуен Чи Вин, которые приводятся в пресс-релизе Министерства обороны Вьетнама, в новой "Белой книге" подчеркивается стремление Ханоя к достижению самодостаточности в обеспечении Народной армии ВиВТ.

Кроме того, по его словам, "Белая книга" подтверждает политику "трех нет": Вьетнам не будет вступать в военные альянсы, не будет объединяться с какой-либо одной страной против другой и не допустит создания иностранных военных баз на своей территории.

Нгуен Чи Вин также отметил, что в "Белую книгу" 2019 года включен принцип четвертого "нет": Вьетнам не будет применять силу или угрожать применением силы в международных отношениях.

В Минобороны добавили, что "Белая книга-2019", которая является четвертой с момента публикации первоначального документа в 1998 году, состоит из трех частей: стратегической обзор, основы оборонной политики и развитие Народных вооруженных сил. Министерство не предоставило каких-либо других подробностей о новом программном документе.

Ссылаясь на замминистра, государственные вьетнамские СМИ сообщили, что в "Белую книгу по обороне-2019" также включено обязательство "внедрять современное оборудование" и продолжить "развитие военных и дипломатических связей с международным сообществом".

Согласно сообщениям вьетнамских СМИ, в "Белой книге-2019" отмечается, что доля оборонного бюджета Вьетнама по отношению к валовому внутреннему продукту в последние годы сократилась. Согласно предыдущему, третьему изданию "Белой книги по обороне", в 2010 году оборонный бюджет составил 2,23% ВВП, в 2011 году – 2,82% ВВП, в 2012 году – 2,88%. Согласно новой публикации, в 2017 году оборонный бюджет снизился до 2,51% ВВП, а в 2018 году он составил 2,36% ВВП или около 5,7 млрд. долл.

Со своей стороны, Jane's приводит несколько другие данные, согласно которым общий бюджет на оборону Вьетнама вырос в реальном выражении с 5,8 млрд. долл. в 2016 году до 7 млрд. долл. в 2019 году. По прогнозам, к 2023 году общие расходы на оборону Вьетнама достигнут 8,6 млрд. долл.