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ЦАМТО

Россия передала Киргизии партию модернизированной военной техники

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ЦАМТО, 27 ноября. В рамках безвозмездной военно-технической помощи Россия передала Киргизии вертолеты и радиолокационные станции, модернизированные на российских предприятиях.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, церемония передачи Киргизии двух вертолетов Ми-8МТ и двух радиолокационных станций (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики, которые были модернизированы в России, состоялась 27 ноября на аэродроме Кант.

"Сегодня Министерство обороны РФ передает Вооруженным силам Киргизской Республики очередную партию военной техники в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи. Это два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции П-18-2 из состава Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики, отремонтированные и модернизированные до современного уровня на российских предприятиях", – сказал на церемонии передачи техники заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

"Мы знаем о том, что вертолеты очень востребованы в Вооруженных силах Киргизии. Они позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, существенно повысят возможности Сил воздушной обороны страны", – отметил замминистра.

По словам А.Фомина, модернизированные РЛС "ждут в войсках противовоздушной обороны республики". "Они значительно расширят возможности по защите воздушных рубежей государства от любых проявлений террористической опасности", – подчеркнул он.

А.Фомин отметил, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений России и Киргизии "безусловно, является одним из самых важных факторов сохранения стабильности в регионе".

"Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности", – заявил он.

"В свою очередь, – продолжил А.Фомин, – наши киргизские друзья помогают нам в обеспечении функционирования и развития объединенной российской военной базы в Киргизской Республике. Благодарны вам за это. Намерены и дальше развивать сотрудничество наших государств в оборонной сфере и оказывать содействие киргизским партнерам в укреплении национальных Вооруженных сил и обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском регионе в целом".

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