Украине требуется диктатор

Нынешние политики неспособны вывести страну из кризиса

Зеленским ныне разочарованы почти все украинцы, просто в разной степени. А ведь полгода назад с ним связывали много надежд. Но не будем забывать: пусть "проект Зеленский" появился для населения достаточно неожиданно, это не означает, что он не готовился долго и тщательно.

Сериал "Слуга народа", возможно, и задумывался как пролог этого проекта. А значит, на усталости населения от власти изящно и ловко сыграли политтехнологи. Чьи? Тут даже вопроса не возникает. Вопрос в другом: что ожидало бы Украину, если бы выборы прошли ожидаемым порядком и соперниками Порошенко во втором туре стали те же Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, уступившие Зеленскому. Могли они что-то изменить?

“ Юлия Тимошенко начала бы АТО против Львова и Ивано-Франковска, но и ее решимость имеет конкретные пределы ”

Но начнем все-таки с Владимира Зеленского, с его нынешней роли, чтобы понять, чего недостает президенту. Руководить государством, тем более в сложнейший период, должна Личность, но из трех в той или иной степени реальных лидеров избирательной кампании (Порошенко не в счет) именно Зеленский является личностью в наименьшем смысле слова. Любой может поставить себя на его место. Поставили? А теперь представьте, что вы ни дня не работали в правительстве, в парламенте, в Нацбанке, в СБУ или какой иной государственной структуре и понятия не имеете о процессах, там происходящих. Вся его жизнь была театр, и ничего больше. Российские артисты вроде Максима Галкина, Михаила Галустяна, Сергея Светлакова вряд ли уступят ему в таланте, но никому и мысли не приходит усадить любого из них в кресло президента. Как следствие Зеленский – абсолютный флюгер, который всегда будет мгновенно реагировать на любое силовое воздействие, занимая требуемую позу.

Поскольку Украина уже давно и прочно потеряла суверенитет как в смысле внешней политики, так и внутри государства, которое перестало существовать, став одним из подразделений олигархических корпораций, разделивших сферы влияния (министерства, парламентские фракции, суды) и конкурирующих друг с другом, то соответственно и Зеленский, как безвольный, хорошо смазанный флюгер, будет всего лишь указывать на то, какая сила на сегодняшний момент пережимает.

Третье место среди противников Петра Порошенко по избирательной гонке занял Юрий Бойко. Оказавшись в силу обстоятельств на президентском посту, он скорее всего так же не решал бы ничего, поскольку является типичным элементом олигархической системы. И с ним ситуация на Украине мало чем отличалась бы от нынешней, с Зеленским.

Но с Юлией Тимошенко могло быть совсем иначе. Во всей колоде украинских политиков мужик только один, и это она. Имеет ничем не утолимую жажду власти, при этом хочет править единолично, не считаясь ни с конкурентами, ни с обстоятельствами. Тимошенко до мелочей знает все механизмы власти, умеет ими управлять, а еще хитра и достаточно беспринципна.

Она могла пойти на то, что обещала в предвыборной программе, – на решительное восстановление нормальных отношений с Россией и на деловые переговоры с Китаем ради участия Украины в его Большом шелковом пути. Для этого, конечно же, ей пришлось бы начать АТО, только уже не на Восточной, а на Западной Украине. Она бы это сделала. Причем смогла бы объяснить остальной Украине, за что расстреливает бандеровцев.

Фото: pravlife.org

Фото: pravlife.orgНо оголтелый национализм, блокирующий все здравые шаги на пути возвращения страны к нормальной жизни, далеко не единственная, хотя и очевидная серьезная проблема. Куда более весомый фактор – интересы олигархов. Тимошенко не удалось привести их к соответствию нуждам страны даже в свою бытность премьер-министром. Сбалансировать интересы олигархов в олигархическом государстве – не думаю, что такое вообще возможно. Так что и Юля вред ли могла бы стать спасительницей Украины.

Кто тогда? Кардинально изменить вектор украинской политики смог бы человек, являющийся профессионалом, желательно – выросший из недр силовых структур и имеющий не менее сотни верных ему людей, способных оперативно занять ключевые посты. Но если при этом не провести экспроприацию олигархической собственности по примеру России 2003 года с возвращением государству средств производства, наполняющих его бюджетные легкие, страна очень скоро задохнется и будет разорвана олигархами – они уже сегодня вошли в непримиримые противоречия друг с другом. Современный опыт украинской олигархии куда богаче, чем был у российской в начале 2000-х, соответственно больше и власть. Ни Тимошенко, ни Бойко, ни тем более Зеленский не являются людьми, способными с этим справиться. Сейчас все институты государства являются собственностью различных олигархов, находящихся в состоянии непримиримых противоречий и борьбы друг с другом. Это же касается и силовых структур, где назначения на должности происходят по признаку личной преданности тому или иному магнату.

Не будем забывать и этнокультурные противоречия Востока и Запада, которые не свести к единому знаменателю. Западной Украине никогда не избавиться от культа Бандеры и русофобии, иначе просто теряется смысл ее существования, как минимум в философском смысле. Она идеологический ноль, если у нее забрать Бандеру, Шухевича и прочих "героев". Восток, даже несмотря на то, что сегодня подавлен гражданской войной и репрессиями, также не будет бесконечно молчать, поскольку стать бандеровским он не сможет никогда. Столкновение неминуемо. Зеленский пытается как-то лавировать между двумя полюсами, но это ни к чему не приведет. Уже до такой степени отпустили бандеровских чертей, что загнать их обратно в карпатские схроны сможет только НКВД.

Да, Юля начала бы АТО против Львова и Ивано-Франковска, но и ее решимость имеет конкретные пределы. Не будем забывать еще один фактор воздействия на украинские политические процессы – договоренность сверхдержав. Многие преувеличивают его значение, полагая, что за Украину все решат некие внешние силы. Я так не считаю. Конечно, если вдруг США и Россия подобно Германии и СССР решат, что Польша... извините, Украина больше существовать не должна, договорятся о ее разделе и введут войска с двух сторон, то тогда – конечно. Но этого не будет, поскольку ни Америка, ни Россия не захотят расплачиваться за такую авантюру своими людьми, ресурсами и репутацией.

Скорее всего с национализмом, олигархатом и государственной коррупцией Украине придется справляться самой, и велико опасение, что ни одна из этих проблем мирным путем уже не решится. А для силовых действий комики не подходят. Даже если сотню сивох поставить на самые важные места, то у главного арлекина все равно ничего не получится. Поскольку ни он не знает, что надо делать, ни его сивохи.

Василий Волга, "Союз левых сил" (Украина)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года