Космический грузовик "Прогресс" после замены неисправного кабеля состыковали с переходным отсеком третьей ступени ракеты-носителя

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты наземных служб на космодроме Байконур продолжают подготовку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13" к пуску, сообщает "Роскосмос" в среду.

"Специалисты предприятий "Роскосмоса" выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сообщили в госкорпорации.

Там пояснили, что переходный отсек обеспечивает стыковку космической головной части с блоком предыдущей ступени носителя и установку головного обтекателя.

В понедельник "Роскосмос" сообщил о выявленных при проверке корабля неполадках с бортовым кабелем. По данным госкорпорации, замечания были устранены, однако старт корабля пришлось перенести на 12:34 МСК 6 декабря. Стыковка российского грузовика с Международной космической станцией (МКС) пройдет по трехсуточной схеме, так как на 4 декабря запланирован запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 со стыковкой 7 декабря. NASA предложило предусмотреть 8 декабря как резервный день. Руководством полёта российского сегмента МКС принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме.