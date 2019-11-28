Войти
Интерфакс-АВН

Космический грузовик "Прогресс" после замены неисправного кабеля состыковали с переходным отсеком третьей ступени ракеты-носителя

310
0
+1

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты наземных служб на космодроме Байконур продолжают подготовку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13" к пуску, сообщает "Роскосмос" в среду.

"Специалисты предприятий "Роскосмоса" выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сообщили в госкорпорации.

Там пояснили, что переходный отсек обеспечивает стыковку космической головной части с блоком предыдущей ступени носителя и установку головного обтекателя.

В понедельник "Роскосмос" сообщил о выявленных при проверке корабля неполадках с бортовым кабелем. По данным госкорпорации, замечания были устранены, однако старт корабля пришлось перенести на 12:34 МСК 6 декабря. Стыковка российского грузовика с Международной космической станцией (МКС) пройдет по трехсуточной схеме, так как на 4 декабря запланирован запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 со стыковкой 7 декабря. NASA предложило предусмотреть 8 декабря как резервный день. Руководством полёта российского сегмента МКС принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
20.09.2016
Старт новейшего "Союза МС-02" отложили из-за неполадки
24.07.2015
"Союз ТМА-17М" пристыковался к МКС с нераскрывшейся солнечной батареей
22.07.2015
На Байконуре завершается подготовка к пилотируемому пуску
06.05.2015
Из-за потери «Прогресса» экипажу МКС порекомендовали экономить ресурсы
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.