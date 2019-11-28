Новый российский stealth-фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Белое море для подготовки к испытанию оружия

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Построенный по технологии "стелс" фрегат "Адмирал Касатонов" готовится испытать бортовое вооружение в Белом море, сообщил официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

"В среду первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Белое море из Северодвинска на очередной этап заводских ходовых испытаний. В море он выполнит комплекс подготовительных мероприятий к испытанию бортовых систем вооружения", - сказал Серга.

Он напомнил, что на минувшей неделе экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнических средств фрегата выполнили самолёты Су-24, вертолёты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Также вертолётчики совершили насколько посадок и взлётов с палубы корабля.

Заводские ходовые испытания фрегата начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Их обеспечивают силы Беломорской военно-морской базы Северного флота. В среду фрегат сопровождает малый противолодочный корабль "Онега".

"Адмирал Касатонов" является вторым новым российским фрегатом проекта 22350. Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.