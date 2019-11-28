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Деловая газета "Взгляд"

Китай выступил против изменения состава сторон ДРСМД

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Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Источник изображения: © РИА Новости / В. Киселев

Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и против того, чтобы он стал многосторонним, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Чжаосюй заявил на пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, что КНР "выступает против выхода США из договора РСМД, против того, чтобы договор стал многосторонним", передает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет серьезный урон международной системе контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

"США уже стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире, активно и по всем направлениям развивают свой боевой потенциал, они выходят из целого ряда международных договоренностей, прибегают к односторонним действиям, преувеличивают соперничество между крупными странами и открыто называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами", – указал дипломат.

Чжаосюй указал, что американская сторона пытается всеми силами сдерживать и оказывать давление на Пекин и Москву.

Напомним, ДРСМД прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Однако в НАТО "не увидели смысла" в предложенном Москвой моратории. После этого в России назвали истинную причину выхода США из ДРСМД.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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