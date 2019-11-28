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Деловая газета "Взгляд"

Южнокорейские F-15 и F-16 сопроводили Ту-95 во время полета

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей выполнили полет два стратегических ракетоносца Ту-95МС. Их сопровождали японские и южнокорейские истребители, сообщает Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Полет продолжался более 10 часов, и на отдельных его этапах российские бомбардировщики сопровождались парой истребителей F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Минобороны подчеркивает, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты, которые проходят в строгом соответствии с Международными правилами. В октябре после одного из таких полетов Корея заявила, что российский военный самолет якобы вторгся в установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознавания ПВО (KADIZ). Россия опровергла эти сведения.



Сергей Гурьянов

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Южная Корея
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Продукция
F-15
F-16
F-2
А-50 ДЛРО
Су-35С
Ту-95
Компании
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