Космонавты прокомментировали поломку туалетов на МКС

Техника иногда выходит из строя, и в этом ничего особенного нет. На Международной космической станции (МКС) все оборудование сделано так, чтобы его можно было легко починить, рассказал в среду, 27 ноября, Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин, комментируя поломку туалетов в американском сегменте МКС.

"Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. На самом деле все вещи, все приборы ломаются", — сказал Лазуткин в беседе с телеканалом "360", добавив, что в подобных случаях их просто чинят. По его словам, подобные поломки происходит нечасто.

Лазуткин также отметил, что при необходимости всегда можно обратиться за советом специалистов в Центр управления полетами (ЦУП) и космонавты никогда не остаются один на один со своими проблемами.

"Космонавты — это руки специалистов и глаза, а мозг у них общий", — заключил он.

При этом ведущий специалист отряда космонавтов, Герой России Сергей Волков рассказал, что и российские, и американские космонавты в штатных ситуациях и при работе в открытом космосе используют памперсы.

"Что касается инструкций, то инструкция на этот счет у нас одна — брать и ремонтировать", — приводит слова космонавта "Ридус".

Ранее в этот же день сообщалось, что в американском сегменте МКС вышел из строя туалет, а в российском сегменте оказался переполнен бак. В связи с этим aстронaвты вынуждены были пользовaться пaмперсaми, передает НСН. В американском модуле МКС починили так называемое ассенизационно-санитарное устройство (АСУ), сломанное ночью.