Астронавты починили туалет в американском модуле МКС

В американском модуле Международной космической станции (МКС) починили сломанный ночью туалет, передает в среду, 27 ноября, "РИА Новости" со ссылкой на трансляцию NASA.

На борту МКС установлены два туалета российского производства. Один — в российском модуле "Звезда", другой — в американском Tranquility. Туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но при нахождении на МКС они используются только в случае крайней необходимости.

Туалет WHC в Tranquility вышел из строя из-за постоянных индикаций о неисправности, а ассенизационно-санитарное устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака. Из-за поломок астронавты были вынуждены пользоваться "памперсами".

При этом ранее в Роскосмосе подтвердили неисправность туалета только в американском модуле. В госкорпорации отметили, что санузел в российском сегменте функционирует исправно.

Сейчас на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.