Войти
Известия.ru

Астронавты починили туалет в американском модуле МКС

283
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

В американском модуле Международной космической станции (МКС) починили сломанный ночью туалет, передает в среду, 27 ноября, "РИА Новости" со ссылкой на трансляцию NASA.

На борту МКС установлены два туалета российского производства. Один — в российском модуле "Звезда", другой — в американском Tranquility. Туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но при нахождении на МКС они используются только в случае крайней необходимости.

Туалет WHC в Tranquility вышел из строя из-за постоянных индикаций о неисправности, а ассенизационно-санитарное устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака. Из-за поломок астронавты были вынуждены пользоваться "памперсами".

При этом ранее в Роскосмосе подтвердили неисправность туалета только в американском модуле. В госкорпорации отметили, что санузел в российском сегменте функционирует исправно.

Сейчас на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
31.05.2017
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июня
21.04.2016
США заинтересованы в освоении окололунного пространства совместно с РФ
21.05.2015
Рогозин в Думе рассказал о планах и задачах создаваемой ГК "Роскомос"
13.11.2013
Кто ковал «доспехи для Бурана»?
01.09.2010
Здесь будет новый космодром!
25.01.2008
Полеты на суборбитальных летательных аппаратах условно можно назвать космическими, считают в Роскосмосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.