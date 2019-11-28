Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым.

"Китай выступает против выхода США из договора РСМД, против того, чтобы договор стал многосторонним", — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, он также высказался против размещения американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам дипломата, в настоящее время международная обстановка в области безопасности переживает серьезные перемены.

"США уже стали крупнейшим фактором нестабильности в мире. Они проводят политику America First ("Америка на первом месте". — Ред.) и по всем направлениям развивают свои потенциалы вооружений, претендуя на собственное преимущество в области безопасности", — указал он.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, США стали крупнейшим фактором нестабильности в мире из-за развития в стране потенциала вооружений.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что угроза распространения ракет средней и меньшей дальности в связи с выходом Соединенных Штатов из ДРСМД усиливает нестабильность в мире. По его словам, на фоне этих событий Россия будет развивать своей военный потенциал.

ДРСМД утратил силу со 2 августа по инициативе США. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км, что противоречило бы условиям соглашения.

Договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.