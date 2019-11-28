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Россия назвала конкурентов C-400

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Источник изображения: Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф" логично сравнивать с американским комплексом MIM-104 Patriot, заявил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"По тактико-техническим характеристикам С-400 его превосходит", — сказал менеджер в интервью на завершившийся выставке Dubai Airshow 2019 (ОАЭ). По его мнению, другой комплекс, американский Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), "борется с баллистическими целями и в разы дороже, поэтому здесь мы снова получаем конкурентное преимущество".

В октябре бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны Стивен Буччи заявил, что С-400 "Триумф", подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин заявил, что для уничтожения низколетящих ракет и беспилотников подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

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Страны
Израиль
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
THAAD
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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