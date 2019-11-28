Верните кассетные боеприпасы: Британию предупредили о войне с РФ

Британские аналитики предрекли поражение в случае войны с Россией

Британские эксперты призвали правительство пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, чтобы иметь возможность противостоять России, если между странами будет конфликт. Речь идет о зарядах с большим количеством разрывных "мелкокалиберных бомб". Великобритания, в отличие от России, ратифицировала эту конвенцию.

Если Великобритания хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией, ей стоит пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), британского аналитического центра по оборонным вопросам.

Авторы доклада считают, что в случае столкновения ВС России будут "значительно превосходить и опережать" британские, в результате чего "вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи".

Во избежание этого эксперты предлагают два варианта: увеличить инвестиции в дорогостоящее высокоточное оружие или пересмотреть обязательства, которые Великобритания взяла на себя в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам, подписанной в Осло.

Кассетные боеприпасы - это заряды с большим количеством разрывных "мелкокалиберных бомб" различного назначения. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. Это оружие имеет широкую зону поражения.

Конвенцию по кассетным боеприпасам одобрили 30 мая 2008 года на дипломатической конференции в Дублине. Она вступила в силу 1 августа 2010 года. Страны, которые ее ратифицировали, обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах" не применять кассетные боеприпасы, не разрабатывать их, не приобретать каким-либо способом и не передавать другим. Государства-участники взяли на себя обязательство ликвидировать свои запасы в течение восьми лет после вступления документа в силу для каждой страны: на сегодняшний день их 103.

Наиболее крупные разработчики, производители и пользователи этого вида вооружения - Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль. Но они не присоединились к этому документу. Москва исходит из того, что "причины гуманитарных проблем лежат в плоскости ненадлежащего применения кассетных боеприпасов, в отходе от норм и принципов международного гуманитарного права, а не в природе самого оружия".

Как сказал The Daily Telegraph составитель исследовательского отчета Джек Уотлинг, в армейских кругах понимают важность артиллерии и интерес к возобновлению развития такого типа вооружений.

При этом неясно, разделяет ли эту позицию правительство страны.

Авторы преследовали цель проанализировать военные возможности в "маловероятном" контексте "высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией". Великобритания наряду с другими членами Североатлантического альянса после вхождения Крыма в состав России разместила свои вооруженные силы в Восточной Европе, чтобы сдерживать потенциальную "российскую агрессию".

Впрочем, британское минобороны не согласилось с выводами доклада аналитического центра. "Великобритания не одинока, а находится рядом со своими союзниками по НАТО, которые тесно сотрудничают друг с другом в воздушном, морском, сухопутном, ядерном и киберпространстве для предотвращения угроз и реагирования на кризисы", - приводит ответ ведомства "Би-би-си". В министерстве отметили, что ВС страны, будучи крупнейшим спонсором НАТО в Европе, хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом.

При этом в российском посольстве в Великобритании уже не раз подчеркивали, что британские политики и военные просто пугают население страны угрозами, которые якобы исходят со стороны Москвы. Как считают дипломаты, это делается, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.

В середине ноября начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер высказал мнение, что Россия "может случайно начать новую войну". В ответ на это посольство России в стране направило ноту в британский МИД.

Дипломаты назвали высказывания Картера проявлением линии "по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства".

В направленной ноте посольство попросило внешнеполитическое ведомство страны разъяснить, насколько заявления начальника Штаба обороны соответствуют официальной позиции правительства.

Кристина Сизова