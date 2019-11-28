Отделался предупреждением: ФСБ вычислила потенциального шпиона

ФСБ предупредила жителя Ижевска, пытавшегося продать военные секреты

ФСБ уличила жителя Ижевска в попытке продажи секретной информации иностранным спецслужбам. Подозреваемый хотел предоставить им данные, касающуюся военно-космических разработок, а также планировал создать целую организацию по добыче секретных сведений.

Сотрудники ФСБ России вычислили жителя Ижевска, который пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных российских военно-космических разработках. По данным ведомства, подозреваемый планировал создать в Удмуртии организацию для добычи указанных данных.

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности России",

- говорится в сообщении ведомства.

Мужчина действительно ранее имел доступ к государственной тайне, уточнили в ведомстве, однако в настоящее время у него нет возможности получить секретные данные. Пока не известно, как он собирался получить информацию.

При этом подозреваемый не совершил действий, которые подпадают под определение госизмены, и ФСБ не стало заводить на него уголовное дело. Сотрудники ведомства предъявили подозреваемому официальное предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

Стоит отметить, что в Ижевске находится радиозавод, на котором производится аппаратура для комических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, а также пилотируемых и грузовых кораблей. К тому же, на территории Удмуртии находится Воткинский военный завод, на нем выпускаются стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава" и оперативно-тактические "Искандеры-М".

В конце октября по похожему сценарию ФСБ был задержан российский военнослужащий, его уличили в передаче секретной информации иностранному государству - Украине. Мужчину задержали в городе Аксай (Ростовская область), спецслужбы подозревают его в государственной измене, имя подозреваемого пока неизвестно.

Военный целенаправленно собирал секретные данные в отношении Вооруженных сил России, отмечали в ФСБ, передача этой информации иностранному государству могла нанести "ущерб обороноспособности" страны. Сотрудники спецслужб утверждают, что задержанный действовал по заданию украинской разведки.

В отношении военного уже возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене, заявили в ведомстве, в настоящее время спецслужбы продолжают следственные действия. Максимальная санкция по статье составляет 20 лет заключения.

К слову, подобные задержания не всегда связаны с рядовыми гражданами или военными. Летом оперативники ФСБ арестовали помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, его также подозревают в государственной измене.

По версии следствия, Воробьем мог передавать другой стране - Польше - секретную информацию с заседания Совета Безопасности России, так как его начальник Николай Цуканов входит в состав Совбеза. В настоящее время неизвестно, как именно задержанный мог получить указанные сведения и связан ли с этим полпред президента в УФО.

Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, помощник Цуканова мог видеть секретные документы или обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза. К тому же, Воробьев сам имел допуск к гостайне как помощник полпреда президента, но он получил лишь низший - третий уровень - доступа.

Воробьев был задержан ФСБ в начале июля и, согласно постановлению Лефортовского районного суда Москвы, заключен под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме, дело в отношении помощника Цуканова проходит под грифом "секретно". В настоящее время задержанный находится в СИЗО "Лефортово".

Во время обыска, по данным СМИ, у Воробьева был найден польский паспорт и специальная аппаратура связи. Однако защита подозреваемого все же считает обвинения против него незаконными и необоснованными, а также настаивает на его освобождении.