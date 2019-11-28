В подразделения МТО Южного военного округа поставлена новая автомобильная техника

ЦАМТО, 27 ноября. Подразделения МТО 49-й общевойсковой армии ЮВО получили пять тяжелых трехосных машин "КамАЗ-53501" повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и спецоборудования.

"КамАЗ-53501" с колесной базой 6х6 оснащен интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронное обеспечение автомобиля синхронизирует все процессы, а также выполняет функции накопителя, где хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.