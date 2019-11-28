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ЦАМТО

Компания Piriou подписала контракт на строительство патрульных кораблей для ВМС Сенегала

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ЦАМТО, 27 ноября. Французская судостроительная компания Piriou объявила о подписании с Министерством вооруженных сил Сенегала контракта на строительство и поставку трех патрульных кораблей класса OPV-58S (Offshore Patrol Vessel) для ВМС этой страны.

Заказанные корабли впервые в истории ВМС Сенегала будут оснащены ракетными системами. По условиям соглашения, строительство кораблей начнется в первом квартале 2020 года, а их поставка заказчику запланирована на середину 2023 года.

Контракт также включает последующую техническую поддержку кораблей, которая будет обеспечиваться компанией Piriou Ngom Senegal, созданной в октябре 2017 года Piriou совместно с Ngom & Freres.

OPV-58S представляет собой выполненное из стали многоцелевое патрульное судно с алюминиевой надстройкой, предназначенное для ведения разведки, идентификации нарушителей и ведения боевых действий. Помимо возможности высадки подразделений ССО с применением скоростных шлюпок RHIB, корабль может применять противокорабельные и зенитные ракеты, а также артиллерийское вооружение.

Длина корабля составит 62,2 м, максимальная ширина – 9,5 м, осадка – 2,9 м, максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 25 суток. На борту смогут разместиться 48 человек (24 члена экипажа плюс 24 десантника). Судя по изображениям, OPV-58S будет вооружен 76-мм АУ группы Leonardo, четырьмя противокорабельными ракетами (вероятно, "Марте" группы MBDA), двумя 12,7-мм пулеметами, двумя 20-мм дистанционно управляемыми модулями вооружения (вероятно Narwhal компании Nexter), ЗРК SIMBAD-RC группы MBDA (возможно, в контейнерном варианте SPIMM). На борту могут размещаться две спускаемые с кормовой рампы скоростные шлюпки RHIB.

Как сообщал ЦАМТО, Сенегал в последние годы предпринял ряд конкретных мер по усилению своих ВМС. Так, в 2018 году был подписан контракт с французской Raidco Marine на поставку двух дополнительных патрульных катеров RPB-33 (один был получен в 2013 году). Новые катера должны быть поставлены к июню 2020 года. США в феврале 2018 года передали ВМС Сенегала два 11,5-метровых патрульных катера класса Defiant и сопутствующее оборудование.

В 2015 году Сенегал по контракту с Raidco Marine получил 45-метровый патрульный корабль "Кедугу" (Kedougou), построенный французской компанией STX France (Лорьян). В ноябре 2016 года ВМС Сенегала получили построенный французской OCEA патрульный корабль прибрежной зоны "Фуладу" (Fouladou) класса OPV-190 Mk.2.

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Страны
Сенегал
США
Франция
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
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