США проведут учения с десантированием "в боевых условиях" у российских границ

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Американская армия и войска европейских стран НАТО проведут на территории Европы военные учения по высадке десанта в боевых условиях. Широкомасштабные учения запланированы на следующий год, пишет Warrior Maven.

В рамках подготовки подразделений быстрого реагирования на возможный военный конфликт с одной из стран, включая Россию, 82-я воздушно-десантная дивизия США отработает высадку с боем на "вражескую территорию", чтобы провести атаки с воздуха сразу в пяти операциях в трёх союзных государствах. Отработка десанта будет проводиться на территории Литвы, Польши и Грузии.

Участие наших войск и войск союзников в том, что называется совместной высадкой десанта с боем, позволит нам занять территорию, например, аэродром, который смогут использовать дружественные силы

- пояснил полковник Джо Скрокко, начальник отдела по связям с общественностью армии США в Европе.

По его словам, в отличие от прошлых учений, в этих задействуют значительную часть американских войск, включая нацгвардию, а также резервные и регулярные части. Отработка манёвров является частью масштабных учений Defender, которые пройдут с апреля по май 2020 года. В них примут участие 20 тыс. солдат и свыше 17 тыс. сил союзников из 18 стран, а отработка военных действий пройдёт на территории 10 государств.

Хотя учения призваны отработать отражение нападения от "любого государства", очевидно, что в первую очередь они направлены против России. На это даже косвенно указывают выбранные страны для отработки десантирования, расположенные на российских рубежах.

В то время как много внимания уделяется России, мы не знаем, кто будет нашим следующим врагом, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему

- заявил Скрокко.