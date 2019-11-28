В России разработали способ быстро находить метеориты

Это позволит предсказать возможные разрушения и жертвы, а также больше узнать об эволюции Солнечной системы и Вселенной в целом

ТАСС, 27 ноября. С помощью специальной компьютерной программы ученые придумали, как быстро искать метеориты, которые периодически падают в разных частях планеты. Это позволит получать более полные данные об этих космических объектах, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Ежегодно в атмосферу Земли входят сотни тысяч относительно небольших космических объектов - метеороидов. Некоторые из них не сгорают и падают на поверхность нашей планеты - такие объекты ученые называют метеоритами, в отличие от полностью сгорающих в атмосфере меторов. В основном метеориты не причиняют вреда людям и постройкам, но в некоторых случаях это не так.

Например, Тунгусский метеорит в 1908 году стал причиной взрыва мощностью в 40-50 мегатонн над территорией Сибири в районе реки Подкаменная Тунгуска, а из-за более недавнего Челябинского метеорита в 2013 году более 2000 жителей Челябинска и Челябинской области получили ранения разной степени тяжести, а также было разрушены и повреждены некоторые здания.

Поэтому очень важно вычислить, какой объект долетит до поверхности нашей планеты, а также в какой ее части он упадет. Для этого ученые устанавливают их траектории "вручную", с помощью трудоемкого и долгого анализа разнообразных параметров - массы объекта, его размера, формы, плотности, фрагментации (дробления) и так далее, изменений данных величин во времени.

Однако это может занимать достаточно длительное время. При этом, чем дольше метеорит лежит на поверхности Земли и окисляется, тем больше теряются его изначальные свойства и тем меньше он пригоден для изучения и изотопного анализа. Знания о траекториях и химическом составе метеоритов важны для разных научных исследований: по ним можно многое узнать о возникновении и развитии Солнечной системы и Вселенной. Кроме того, метеориты могут оказаться фрагментами разрушившихся астероидов, и содержать информацию об уже исчезнувших небесных телах.

Компьютерная программа, которую разработали специалисты из России и Австралии, обрабатывает сразу множество событий. Поэтому траектории метеороидов она изучает эффективнее, быстрее, дешевле и при этом в результаты расчетов не вносит ошибки человеческий фактор. Ученые опробовали метод на 278 крупных объектах, которые зарегистрировала в течение нескольких лет австралийская наблюдательная сеть Desert Fireball Network. Он оказался достаточно точным.

В пресс-службе добавили, что компьютерная программа будет открыта и доступна любому "охотнику за метеоритами", включая любителей - достаточно обладать техникой для наблюдения метеоров.