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На МКС сломались все туалеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.

Как сообщает РИА Новости, на МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC - в американском модуле Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а АСУ не используется из-за сигнализации переполненного бака.

В связи с этим он поинтересовался у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Разрешение было получено.

При этом неизвестно, пользуются ли "памперсами" российские космонавты.

Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

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Страны
Италия
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
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