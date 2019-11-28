Войти
Российская газета

Морскую пехоту усиливают танками и беспилотниками

297
0
0
Источник изображения: rg.ru

Подразделения морской пехоты, отмечающие сегодня свой профессиональный праздник, переходят на современное вооружение и военную технику, используют в своей службе беспилотные летательные аппараты. В 2019 году морские пехотинцы приняли участие в более чем 20 боевых службах на борту кораблей ВМФ России в различных районах Мирового океана.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 314-й годовщины со дня образования морской пехоты рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России генерал-лейтенант Виктор Астапов. Он отметил, что на Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты. На его вооружении - свыше сотни БТР-82А и более ста единиц военной и специальной техники. В нынешнем году также сформированы четыре дивизиона береговых ракетных войск - на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах и Каспийской флотилии. В эти подразделения поставили современные ракетные комплексы - более 60 единиц.

"На сегодняшний день боевой потенциал морской пехоты увеличивается и за счет введения танковых подразделений, подразделений РЭБ и БПЛА", - заявил генерал-лейтенант Астапов.

Для морской пехоты строят и большие десантные корабли, быстроходные катера. Недавно в состав ВМФ приняли большой десантный корабль "Иван Грен", в ближайшее время на боевую службу заступит еще один большой десантный корабль - "Петр Моргунов".

- Морских пехотинцев всегда отличала высокая боевая выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Отчизне. Именно на них возложены особые функции мобильного и стремительного решения государственных задач во благо защиты России, - поздравил морпехов командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
11711
БПЛА
БФ
КФ
СФ
Похожие новости
23.10.2019
Выдадут броню: бригады морпехов усилят танковыми подразделениями
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.11.2018
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
02.08.2013
Виктор Чирков: «Развитие ВМФ невозможно без взгляда в дальнюю перспективу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.