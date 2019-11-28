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Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 (модификация Ту-160М2) по своим возможностям будет превосходить советский, заявил RT военный эксперт Юрий Кнутов.

"В новой модели двигатели [НК-32] изменятся, они будут экономичнее и мощнее, что позволит иметь большую дальность полета и развивать большую скорость. Думаю, что новый самолет приспособят к тому, чтобы он был вооружен гиперзвуковым ракетами", — уверен Кнутов.

По его мнению, "для России это прорыв".

Комментатор также отметил то обстоятельство, что крылатые ракеты, находящиеся не снаружи, а внутри самолета, улучшают его аэродинамические характеристики. "Радиолокационные характеристики тоже позитивны, несмотря на огромные размеры, поскольку у самолета есть возможность сокращения своей радиолокационной невидимости за счет особых систем радиоэлектронной борьбы", — сказал собеседник.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда "прорывных задач".

Серийное производство Ту-160М2 должно начаться с 2021 года в Казани.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
Проекты
ГЗЛА
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