Российские "Панцири" станут "стрелять с коня"

Российские ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" научатся "стрельбе с коня" — сбиванию целей на ходу, сообщили "Известиям" в Минобороны.

Для этого, как сообщает газета, внесены изменения в программу боевой подготовки расчетов комплексов. Соответствующий комплекс упражнений будет испытан на российских полигонах в начале 2020 года. В случае успешных тестов в программу подготовки расчетов комплексов "Панцирь" и "Тор" будут внесены изменения.

В октябре обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что рядом с комплексом противоракетной обороны (ПРО), подобным американскому MIM-104 Patriot, "должны быть такие небольшие, но универсальные системы", как российский "Панцирь-С1".

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать "Панцирь-С1".