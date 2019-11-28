Войти
Lenta.ru

Российские "Панцири" станут "стрелять с коня"

278
0
0
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" научатся "стрельбе с коня" — сбиванию целей на ходу, сообщили "Известиям" в Минобороны.

Для этого, как сообщает газета, внесены изменения в программу боевой подготовки расчетов комплексов. Соответствующий комплекс упражнений будет испытан на российских полигонах в начале 2020 года. В случае успешных тестов в программу подготовки расчетов комплексов "Панцирь" и "Тор" будут внесены изменения.

В октябре обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что рядом с комплексом противоракетной обороны (ПРО), подобным американскому MIM-104 Patriot, "должны быть такие небольшие, но универсальные системы", как российский "Панцирь-С1".

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать "Панцирь-С1".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
17.07.2017
Даже муха не пролетит
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.