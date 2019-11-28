США передадут Вьетнаму второй патрульный катер класса "Гамильтон"

ЦАМТО, 27 ноября. Министр обороны США Марк Эспер в ходе состоявшегося на минувшей неделе визита во Вьетнам объявил, что Вашингтон передаст Ханою второй патрульный катер класса "Гамильтон" из состава Береговой охраны США.

Как сообщило посольство США во Вьетнаме, министр заявил, что "передача одного из самых крупноразмерных катеров американской Береговой охраны является символом всестороннего партнерства между США и Вьетнамом".

По словам М.Эспера, "Вашингтон намерен углублять стратегическое партнерство за счет расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимных интерес, таких как безопасность на море, операции по поддержанию мира, оказание гуманитарной помощи и помощи потерпевшим при стихийных бедствиях".

На текущий момент официальная информация о том, какой катер и когда будет передан, отсутствует. В 2018 году предполагалось, что им станет (WHEC-720) "Шерман".

Как сообщал ЦАМТО, церемония передачи Береговой охране Вьетнама выведенного из состава Береговой охраны США катера класса "Гамильтон" (WHEC-722) "Моргентау" состоялась 25 мая 2017 года. Поставка реализована в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles). Сделка стала возможной после полной отмены США эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ в 2016 году.

По неофициальной информации, в 2017 году Вьетнам направил запрос на поставку трех катеров класса "Гамильтон" из состава Береговой охраны США, однако первоначально была одобрена передача лишь одного. Стоимость (WHEC-722) "Моргентау" с сопутствующим оборудованием оценивается в 8 млн. долл.

Ранее катера касса "Гамильтон", снятые с вооружения Береговой охраны США, передавались и другим странам региона, включая Бангладеш, Шри-Ланку и Филиппины.

В апреле 2018 года США также передали Береговой охране Вьетнама 6 патрульных катеров "Дефиант-45" (Defiant 45) производства компании Metal Shark. Они присоединились к 12 патрульным катерам, которые были поставлены Metal Shark Вьетнаму ранее (равными партиями в 2017 и 2018 гг.).