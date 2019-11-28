ВВС США готовят летчиков F-35 к операциям в Арктике

Пилоты F-35 научились выживать в экстремально низких температурах

В этом месяце американские летчики испытали на Аляске арктический комплект - новое спасательное снаряжение для выживания пилотов F-35A при экстремально низких температурах. Военно-воздушные силы США не случайно занялись подготовкой персонала в суровых условиях Арктики. По сообщениям Military.com стало известно, что истребители пятого поколения поступят на Аляску в 2020 году и будут размещены на базе ВВС США Eielson. Авиабаза используется для подготовки пилотов к полетам в арктических условиях, где сейчас на боевом дежурстве стоят истребители F-16. На базе дислоцировано 354-е истребительное крыло, относящееся к 11-ой воздушной армии ВВС США в зоне северного Тихого океана.

В рамках успешно прошедших испытаний, команда летчиков из 356-й истребительной эскадрильи, 354-й эскадрильи оперативной поддержки летательных операций и 66-й учебной эскадрильи, протестировала новые комплекты для выживания в суровых условиях Арктики. Несколько испытателей провели шесть часов в специальной камере при температуре от — 51 до — 65 градусов по шкале Цельсия в снаряжении из нового спасательного набора. Разработка комплекта была вызвана тем, что снаряжение для истребителя F-16 Fighting Falcon не помещалось в специально отведенном для этого месте под сиденьем F-35A. Спальный мешок, наполненный пухом, был очень объемным, и для комплекта F-35A начали использовать синтетическое изоляционное волокно под названием Lamilite, разработанное компанией производителем спальных мешков Wiggy Industries в Соединенных Штатах в 1968 году. Этим уникальным материалом наполнено пончо и брюки, которые можно модифицировать в спальный мешок. Согласно информации, размещенной на веб-сайте компании, Lamilite сохраняет свои свойства даже после вакуумной упаковки. Работа над проектом велась полтора года, и разрабатываемый комплект для выживания в суровых погодных условиях Аляски создавался для пилотов F-35A Lightning II с целью поддержания их жизнедеятельности при температуре 40 градусов ниже нуля.

Арктический комплект также включает в себя шерстяные варежки, шесть ручных грелок, рассчитанных на 12 часов, сигнальные ракеты, спасательный маяк, космическое одеяло и мультитул от компании Leatherman, мирового лидера на рынке многофункциональных мультиинструментов и ножей. В комплект входят компактная короткая пила и лопата.

По итогам проведенных испытаний новый набор для выживания пилотов F-35 был признан готовым к эксплуатации с незначительными доработками.

Лина Маякова