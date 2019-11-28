Войти
Независимое военное обозрение

ВВС США готовят летчиков F-35 к операциям в Арктике

223
0
0
Истребитель F-35A Lightning II
Истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: janes.com

Пилоты F-35 научились выживать в экстремально низких температурах

В этом месяце американские летчики испытали на Аляске арктический комплект - новое спасательное снаряжение для выживания пилотов F-35A при экстремально низких температурах. Военно-воздушные силы США не случайно занялись подготовкой персонала в суровых условиях Арктики. По сообщениям Military.com стало известно, что истребители пятого поколения поступят на Аляску в 2020 году и будут размещены на базе ВВС США Eielson. Авиабаза используется для подготовки пилотов к полетам в арктических условиях, где сейчас на боевом дежурстве стоят истребители F-16. На базе дислоцировано 354-е истребительное крыло, относящееся к 11-ой воздушной армии ВВС США в зоне северного Тихого океана.

В рамках успешно прошедших испытаний, команда летчиков из 356-й истребительной эскадрильи, 354-й эскадрильи оперативной поддержки летательных операций и 66-й учебной эскадрильи, протестировала новые комплекты для выживания в суровых условиях Арктики. Несколько испытателей провели шесть часов в специальной камере при температуре от — 51 до — 65 градусов по шкале Цельсия в снаряжении из нового спасательного набора. Разработка комплекта была вызвана тем, что снаряжение для истребителя F-16 Fighting Falcon не помещалось в специально отведенном для этого месте под сиденьем F-35A. Спальный мешок, наполненный пухом, был очень объемным, и для комплекта F-35A начали использовать синтетическое изоляционное волокно под названием Lamilite, разработанное компанией производителем спальных мешков Wiggy Industries в Соединенных Штатах в 1968 году. Этим уникальным материалом наполнено пончо и брюки, которые можно модифицировать в спальный мешок. Согласно информации, размещенной на веб-сайте компании, Lamilite сохраняет свои свойства даже после вакуумной упаковки. Работа над проектом велась полтора года, и разрабатываемый комплект для выживания в суровых погодных условиях Аляски создавался для пилотов F-35A Lightning II с целью поддержания их жизнедеятельности при температуре 40 градусов ниже нуля.

Арктический комплект также включает в себя шерстяные варежки, шесть ручных грелок, рассчитанных на 12 часов, сигнальные ракеты, спасательный маяк, космическое одеяло и мультитул от компании Leatherman, мирового лидера на рынке многофункциональных мультиинструментов и ножей. В комплект входят компактная короткая пила и лопата.

По итогам проведенных испытаний новый набор для выживания пилотов F-35 был признан готовым к эксплуатации с незначительными доработками.


Лина Маякова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
14.12.2016
В Израиль прибыли первые два истребителя F-35
24.09.2015
Норвегия пытается оправдать закупку проблемных американских истребителей
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.