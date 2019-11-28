Истребители Су-30МК ВВС Индонезии получили станции активных помех

ЦАМТО, 27 ноября. Индонезийский ресурс Defense Studies сообщил об оснащении модернизированных в Республике Беларусь истребителей Су-30МК ВВС Индонезии размещаемой на подкрыльевом узле подвески станцией активных помех (САП).

При этом Defense Studies ссылается на появившиеся в социальных сетях фотографии модернизированных Су-30МК ВВС Индонезии.

В апреле 2017 года в журнале Angkasa впервые появилась информация о намерении оборудовать два самолета ВВС Индонезии системой постановки помех. Судя по фото, ими стали Су-30МК, модернизация которых была проведена на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь).

Как сообщал ЦАМТО, в конце июля 2019 года ВВС Индонезии приняли два истребителя Су-30МК, модернизированные ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Самолеты с серийными номерами TS-3001 и TS-3002 28 июля 2019 года были доставлены на авиабазу ВВС Индонезии "Султан Хасануддин" на борту транспортного самолета Ан-124-100M "Руслан". Как тогда отмечалось, была проведена модернизация авионики и систем прицеливания самолетов. Дополнительные подробности выполненных работ не раскрывались.

На представленной в сети фотографии Су-30МК ВВС Индонезии оборудован станцией активных помех "Вереск", которая обеспечивает защиту летательных аппаратов всех типов от поражения высокоточным радиоуправляемым оружием.

Согласно информации, размещенной на сайте белорусской компании "Белспецвнештехника", САП "Вереск" предназначена для индивидуальной защиты ЛА от поражения радиоуправляемым оружием путем создания активных радиопомех радиоэлектронным средствам управления оружием (РЭС УО) авиационных и зенитных ракетных комплексов. Система может применяться как автономно, так и в составе бортовых комплексов обороны (БКО) и комплексов радиоэлектронного противодействия (КРЭП). "Вереск" является активным ретранслятором. Принцип ее действия основан на приеме зондирующих сигналов, облучающих РЭС УО, их анализе и переизлучении с наделением специальной амплитудной, частотной, фазовой и поляризационной модуляцией. Постановка помех производится автоматически. По параметрам принятых зондирующих сигналов облучающих РЭС УО в САП "Вереск" производится анализ радиоэлектронной обстановки, определяются типы облучающих РЭС, выбираются наиболее опасные РЭС УО и назначаются комплексы помех для противодействия им.

Библиотека радиолокационных угроз рассчитана как на системы вооружения западного, так и советского/российского производства, включая бортовые РЛС истребителей МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, F-14, F-15, F-16, F-18, F-22, Mirage-2000, EF-2000, РЛС ЗРК "Пэтриот", "I-Хок", "Роланд", "Кроталь", C-125, "Оса", "Тор", "Тунгуска", "Бук", С-300П, С-300В, ГСН ракет Р-27, Р-33, Р-37, Р-77, РВВ-АЕ, AIM-120 AMRAAM, AIM-7 "Спэрроу", AIM-54, MICA, "Метеор" класса "воздух-воздух".

На вооружении дислоцированной на авиабазе "Султан Хасануддин" 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии имеется 16 самолетов марки "Су": два Су-27СК (получены в 2003 году) и три Су-27СКМ (2010 год), а также два Су-30МК (2003 год) и девять Су-30МК2 (2008-2013 гг.).