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Военное обозрение

В ВВС Израиля подтвердили потерю военно-транспортного вертолёта

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Источник изображения: официальный сайт департамента ЧС Израиля (Fire and Rescue Department)

Пресс-служба ВВС Израиля подтвердила потерю одного из военно-транспортных вертолётов. Речь идёт о винтокрылой машине "Ясур" (Yasur). Это израильское название Sikorsky CH-53.

В сообщениях говорится о том, что вертолёт израильских военно-воздушных сил загорелся в воздухе. Пламя охватило двигатель, после чего машина начала вынужденную посадку. Но в итоге спасти вертолёт так и не удалось – винтокрылая машина полностью выгорела.

Аварийная посадка совершалась в северной части пустыни Негев, в районе населённого пункта Бейт-Кама.

Высокопоставленный офицер ВВС ЦАХАЛ отметил, что причиной возгорания стала техническая неисправность двигателя. Опровергаются слухи о том, что вертолёт мог быть обстрелян с земли. Такие слухи возникли на фоне сообщений о новой фазе обострения палестино-израильского конфликта и о том, что из сектора Газа "был открыт пулемётный огонь по израильской авиации".

Начальник местной пожарной службы Ави Аруш:

К счастью, находившиеся в вертолёте успели покинуть машину ещё до прибытия пожарных расчётов.

Речь идёт о троих членах экипажа и 11 других военнослужащих.

Источник изображения: официальный сайт департамента ЧС Израиля (Fire and Rescue Department)

По последним сведениям, возгорание двигателя произошло на высоте около 170 футов (около 52 м). В сообщениях пресс-службы ВВС ЦАХАЛ сообщается, что вертолёт в составе тройки таких машин летел на одну из баз юга Израиля для участия в учениях. Аварийная посадка произошла примерно в течение минуты.

Начато расследование, в ходе которого попытаются выяснить, о какой конкретно технической неисправности может идти речь.

Вертолёты "Ясур" (Sikorsky CH-53) в Израиле регулярно используются для военно-транспортных целей на протяжении уже 50 лет (с 1969 года). Ранее сообщалось, что эти вертолёты планируют полностью снять с вооружения ВВС ЦАХАЛ к 2025 году. Обновление собираются производить за счёт приобретения новых вертолётов американского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
CH-53
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
Военные учения
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