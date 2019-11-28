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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о выполнении морской пехотой специальных задач в Сирии

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Морская пехота ВМФ РФ
Морская пехота ВМФ РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Морская пехота выполняет специальные задачи в составе российской группировки в Сирии и, в частности, охраняет военные объекты, сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня морская пехота выполняет широкий спектр задач. Подразделения морской пехоты, в том числе, успешно выполняют специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Одной из основных задач морских пехотинцев является обеспечение безопасности российских военных объектов в этой стране", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ в связи с отмечаемым 27 ноября Днем морской пехоты.

"За время участия российского военного контингента, и в частности военнослужащих морской пехоты, в оказании помощи законному правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями, многие морские пехотинцы были удостоены высоких государственных и ведомственных наград за исполнение воинского долга", - сказал в интервью газете "Красная звезда" заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России генерал-лейтенант Виктор Астапов.

"Более 200 морских пехотинцев сегодня встретят свой профессиональный праздник в море, выполняя задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов Военно-морского флота", - говорится в поздравлении главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

"Морская пехота Военно-морского флота России - это высокомобильные, оснащенные современной техникой и вооружением, подготовленные для действий в составе морских десантов соединения и подразделения, неоднократно демонстрировавшие свое мастерство на учениях на суше и на море, призванные надежно обеспечивать национальные интересы России на всех морских направлениях" - заявил Евменов.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что к 2019 году все подразделения морской пехоты перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А.

"Процесс оснащения морской пехоты тесно связан и с развитием десантно-высадочных средств ВМФ. Ведется строительство больших десантных кораблей на судостроительном предприятии "Янтарь", строятся быстроходные десантные катера. Недавно в состав ВМФ был принят большой десантный корабль "Иван Грен". В ближайшее время спланирован ввод в строй большого десантного корабля "Петр Моргунов", - отмечается в сообщении.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ. Предназначен для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

Вооружение: плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.

Морская пехота усиливается танками, беспилотными

летательными аппаратами (БПЛА) и средствами радиоэлектронной борьбы

(РЭБ), сказал Астапов.

"На сегодняшний день боевой потенциал морской пехоты увеличивается и

за счёт введения танковых подразделений, подразделений РЭБ и БПЛА", -

сказал в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" заместитель

главкома ВМФ РФ генерал-лейтенант Виктор Астапов в связи с отмечаемым 27

ноября Днем морской пехоты.

В октябре газета "Известия" сообщала, что бригады морской пехоты,

входящие в состав ВМФ, будут реформированы. В состав каждой из них

дополнительно войдут четыре батальона, в том числе танковый.

"Наличие тяжелой бронетехники позволит "черным беретам" действовать

автономно в любой точке мира, не полагаясь на поддержку других родов

войск. Первой на новое штатное расписание уже в этом году перейдет 61-я

отдельная бригада морпехов Северного флота", - сообщала газета

"Известия".

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