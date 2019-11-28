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Интерфакс-АВН

Глава МИД Турции не исключает покупки систем Patriot у США

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Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова рассмотреть вопрос о покупке ЗРК Patriot, но только при предоставлении гарантий Вашингтона, сообщило в среду турецкое агентство "Анадолу".

"Если американская сторона сможет добиться одобрения сделки в Конгрессе и гарантировать поставки ЗРК в Турцию, Анкара готова рассмотреть этот вопрос", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Турция в данном случае заинтересована не только в получении Patriot, но и в ее совместном производстве и передаче американских технологий.

Ранее в ноябре на встрече с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил отказ Анкары от российских систем С-400 в пользу Patriot. В то же время Анкара не против покупки Patriot в дополнение к С-400.

США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
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