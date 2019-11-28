В Москве отметили оборонительный характер поставок С-400 Турции

Поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турции не направлены на подрыв чьей-либо безопасности, в том числе и НАТО. Об этом заявил высокопоставленный источник в российском МИДе.

"Это сугубо оборонительные вооружения", — приводит в среду, 27 ноября, "РИА Новости" слова сотрудника ведомства. Россия не осуществляет поставок, которые могут противоречить законодательству о военно-техническом сотрудничестве и обязательствам Москвы по международным договоренностям, подчеркнул он.

Накануне США обвинили Турцию в пересечении границы дозволенного испытаниями радиолокационных станций (РЛС) С-400. По словам американского сенатора Кристофера Ван Холлена, президент США теперь обязан ввести санкции против Анкары.

Соглашение на поставку ЗРК С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Обучать работе с комплексами турецких военных будут до 2 января 2020 года. В 2019 году Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения и грозили санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.