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Деловая газета "Взгляд"

Главком ВМФ России попал в скандальную ситуацию в Японии

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Пользователи Сети раскритиковали главкома ВМФ России Николая Евменова за фото на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Пользователь Facebook Олег Семиволос обратил внимание на фотографию Евменова с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой, сделанную во время визита главкома ВМФ в Токио.


Главком ВМФ России Николай Евменов с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов.
Источник: lenta.ru

В комментариях к посту один из пользователей заявил, что "наши главкомы заслуживают быть снятыми на фоне портрета Хэйхатиро".

Еще один предположил, что Евменов попросту не знает истории. "Но как чиновник высокого ранга он просто обязан поинтересоваться, на фоне кого он фотографируется во время официального (не частного) визита", – написал он.

15 (28) мая 1905 года в районе острова Цусима произошло знаменитое Цусимское сражение, в которой российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Того Хэйхатиро. Последнее, решающее морское сражение Русско-японской войны 1904–1905 годов, в ходе которой русская эскадра была полностью разгромлена.

Напомним, в мае президент Владимир Путин провел серию перестановок в руководстве ВМФ. Новым главнокомандующим президент был назначен адмирал Николай Евменов, который до этого возглавлял Северный флот. Этим же указом на его место на Северный флот был назначен вице-адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Черноморским флотом. Черноморский же флот, в свою очередь, возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.

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