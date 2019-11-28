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Деловая газета "Взгляд"

В России создали военную версию винтовки на замену СВД

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Высокоточная винтовка ORSIS Т-5000
Высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Источник изображения: rg.ru

Специалисты российской оружейной компании ORSIS ("Промтехнология") разработали военную версию гражданской полуавтоматической винтовки К-15 "Брат", которая по своим характеристикам превосходит СВД, заявил гендиректор фирмы Владимир Злобин.

"В этом году мы провели модернизацию полуавтоматической винтовки K-15 "Брат", сейчас готовимся к ее серийному производству. У версии К-15М повышена кучность стрельбы, надежность работы, уменьшены вес и габариты. Аналогов на сегодня в России нет, да и за рубежом таких образцов мало. Наверное, с нашей разработкой может конкурировать бельгийская FN SCAR. Это отличная замена СВД", – передает РИА "Новости" слова Злобина.

Cамозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" предназначен для спортивной и охотничьей стрельбы и способен работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов Цельсия, а также в специальных условиях. Запирание затвора осуществляется с поворотом на два боевых упора, конструкция обеспечивает жесткое отражение стреляной гильзы.

По словам Злобина, Вьетнам приобрел в 2019 году крупную партию российских высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000.

"Тесную работу ведём с Вьетнамом. В этом году мы выполнили крупный контракт на поставку Т-5000 в ряд силовых ведомств этой страны", – сказал гендиректор, рассказывая о продвижении продукции компании на экспорт.

Кроме того, Злобин рассказал, что компания ORSIS ("Промтехнология") вышла в финал тендера на поставку снайперских винтовок в Индию.

"Могу сказать, что в рамках одного из (индийских) тендеров около двух месяцев назад прошли квалификационные стрельбы. Заказчиком были поставлены очень жёсткие требования к результатам. У каждого участника тендера было две попытки. До следующего этапа дошли только две компании. Только они смогли удовлетворить технические требования заказчика и ORSIS – одна из них. Ждем официальных протоколов", – ответил Злобин на вопрос о результатах.

По его словам, в конкурсе приняли участие семь компаний, большая часть которых – из США, Канады и Европы "с мировыми именами и солидной историей". Испытывались винтовки в калибре 7,62х51 на дистанции 100, 200, 300, 500 и 900 метров.

Злобин добавил, что у ORSIS подписан меморандум с индийской компанией Kalyani Group – транснациональным холдингом с многомиллиардным оборотом. Если в рамках переобъявленного тендера будет поднят вопрос о локализации производства снайперских винтовок, то российская компания будет готова рассмотреть такую возможность.

Гендиректор компании "Промтехнология" рассказал также, что президент Филиппин Родриго Дутерте получил в подарок российскую высокоточную снайперскую винтовку Т-5000.

"Сегодня наше оружие есть даже у многих мировых лидеров. Так, во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась", – сказал он.

По словам Злобина, Филиппины проявляют большой интерес к продукции ORSIS. В рамках той же поездки производство компании в Москве посетил филиппинский министр обороны, который лично опробовал российские винтовки.

Гендиректор ORSIS добавил, что сегодня Т-5000 также есть в коллекции у многих шейхов ОАЭ.

Напомним, ранее в среду Злобин рассказал, что в России создана и успешно прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000-ORSIS-375CT с увеличенной до 2 тыс. метров дальностью поражения.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Вьетнам
Индия
Канада
ОАЭ
Россия
США
Филиппины
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
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Промтехнологии ГК
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