Ледокол "Арктика" начнет ходовые испытания 12 декабря

Ходовые испытания ледокола "Арктика"" начнутся 12 декабря, сообщил журналистам гендиректор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, ранее на атомоходе начались испытания реакторной установки. Передача "Арктики" в эксплуатацию "Росатому" намечена на первое полугодие 2020 года.

На Балтийском заводе сейчас идет строительство двух серийных атомоходов этого проекта "Сибирь" и "Урал". В августе "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух атомоходов проекта 22220.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.