Войти
Военно-промышленный курьер

Стратегическое учение "Кавказ" пройдут в 2020 году

291
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы России в следующем году проведут стратегическое учение "Кавказ", в котором, в частности, будет задействован Черноморский флот (ЧФ), сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - цитирует сообщение Интерфакс-АВН.

Кроме того, на расширенном заседании военного совета флота в Севастополе среди задач на 2020 год было выделено продолжение выполнения задач в Средиземном море и обеспечение приема новых кораблей и другого вооружения.

В 2019 году проходило стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Центр-2019". Маневры прошли с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Для отработки совместных действий к учению были привлечены воинские контингенты Китая, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в СКШУ "Центр-2019" было задействовано около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
24.09.2019
Точно по "Центру": главам РФ и Киргизии показали "войну будущего"
23.09.2019
Пуски оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на учении "Центр-2019"
22.08.2019
"Центр-2019": Азия учится воевать сообща
05.09.2018
"Танковая карусель" и утка по-пекински
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.