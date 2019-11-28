Стратегическое учение "Кавказ" пройдут в 2020 году

Вооруженные силы России в следующем году проведут стратегическое учение "Кавказ", в котором, в частности, будет задействован Черноморский флот (ЧФ), сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - цитирует сообщение Интерфакс-АВН.

Кроме того, на расширенном заседании военного совета флота в Севастополе среди задач на 2020 год было выделено продолжение выполнения задач в Средиземном море и обеспечение приема новых кораблей и другого вооружения.

В 2019 году проходило стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Центр-2019". Маневры прошли с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Для отработки совместных действий к учению были привлечены воинские контингенты Китая, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в СКШУ "Центр-2019" было задействовано около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.