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Модернизированный на Харьковском бронетанковом заводе Т-80БВ показал свои возможности (видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сети появилось видео, демонстрирующее возможности танка Т-80БВ, модернизированного на Харьковском бронетанковом заводе.

Как сообщает ИА "Вестник Морджовии", в пояснительном тексте от Defense Express Channel говорится, что танк Т-80БВ оснащен газотурбинным двигателем в 1250 л.с., позволяющим разгоняться до 70 км/ч.

Отмечается, что на нем установлена новая динамическая защита, цифровая связь, спутниковая навигация. В систему управления огнем введен  тепловизионный прицел.

Сообщается, что эти боевые машины в настоящее время поставляются в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту.

"Действительно, если сравнить эту обновленную машину с исходным вариантом, ее характеристики выше. Правда, большая часть находящихся в войсках Украины танков лишь капитально отремонтированы, но не прошли такую модернизацию", – сообщает "Вестник Мордовии".

Как отмечает издание, если сравнивать этот образец с российским Т-80БВМ, то по огневой мощи, возможностям прицельных систем и характеристикам защиты превосходство - на стороне техники из Омска. Единственное, с чем может сравниться харьковская переделка, так это со скоростными характеристиками, здесь "восьмидесятка" в любом исполнении как всегда на высоте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
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