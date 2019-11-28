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Российская газета

Морские солдаты: почему День морской пехоты отмечают 27 ноября

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27 ноября 1705 года в России появилась морская пехота. Правда в то время представители этого рода войск назывались морскими солдатами. Но именно в этот день теперь отмечает свой праздник один из самых элитных родов Вооруженных сил - морская пехота.

Создание морской пехоты России связано с борьбой государства за выход к морю и защитой границ. Это было в 1700-1721 годах во время Северной войны. Соответствующее указание от Петра I получил адмирал В.А. Головин. В ноябре 1705 года адмирал написал письмо вице-адмиралу К.И. Крюйсу о формировании первого полка морских солдат. 27 ноября принято считать датой рождения морской пехоты, так как в этот день был опуликован указ о создании Морского полка. Главное, чем занимались морские солдаты - корабельная служба и абордажный бой.

И уже в следующем году морские солдаты приняли первое сражение. Это было в Выборгском заливе. Команда капитана Бахтиярова в абордажном бою захватила шведский бот "Эсперн".

С тех пор морские солдаты принимали участие во всех крупных военных компаниях, высаживались на острова и материки, захватывали крепости, шли на абордаж для захвата судов.

Одна из ярких страниц в истории морской пехоты - участие в Средиземноморском походе командующего Черноморским флотом адмирала Федора Ушакова в 1798-1800 годах. Благодаря бесстрашию морских солдат, были освобождены от французов Ионические острова, центральная и южная часть Италии, заняты Неаполь и Рим, взята штурмом с моря крепость Корфу, которая считалась неприступной.

Бесстрашием и отвагой отличалась морская пехота и в годы Первой мировой войны, Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны численность морских пехотинцев, принимавших участие в сражениях, составляла 100 тысяч человек. Морская пехота проявила себя в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Мурманска, Новороссийска, Керчи.

В 1956 году части морской пехоты расформировали. И, как потом признали, это было ошибочное решение. Возрождать морскую пехоту начали в начале 60-х годов. В 1963 году был сформирован Гвардейский полк морской пехоты на Балтийском флоте, потом на Тихоокеанском, в 1966-м - на Северном, а в 1967 году - на Черноморском флоте.

Морская пехота - это особый унифицированный род войск не только Военно-морского флота, но и Вооруженных сил России. Главное ее предназначение - морской десант. "Черные береты" защищают военно-морские базы как с суши, так и с моря. Они умеют вести бой и в городе, и в районе причалов и портовых сооружений.

За время существования морской пехоты 113 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы и 22 - Героями России.

Сегодня все подразделения морской пехоты перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А, сообщили в Минобороны РФ. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены современные образцы вооружения и военной техники, а именно - свыше сотни БТР-82А и более 100 единиц военной и специальной техники.


Светлана Цыганкова

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