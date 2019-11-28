Не вышло: российские винтовки попытались скопировать в Европе

Разработанную в России высокоточную винтовку ORSIS попытались скопировать и запустить в незаконное производство европейские и азиатские оружейники.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ORSIS ("Промтехнология") Владимира Злобина. Он также отметил, что эти попытки в итоге провалились. Как отметил собеседник агентства, винтовки ORSIS являются оригинальной разработкой.

"За десять лет мы сталкивались со случаями, когда некоторые страны, в том числе европейские и азиатские, пытались скопировать наши изделия, но каждый раз сталкивались с непреодолимыми технологическими барьерами", - говорит Владимир Злобин.

Также стало известно, что бывшие сотрудники ORSIS тоже пытались создать свои производственные площадки вопреки подписанным соглашениям. Эти попытки закончились банкротством, а станки выставлены на продажу.

"Многие понесли ответственность. Некоторые попытки со стороны подобных людей продолжаются и сейчас, они понесут ответственность в скором времени", - отметил Владимир Злобин.

Между тем появилась информация об увеличении дальности поражения снайперской винтовки Т-5000, которая имеет рабочее название ORSIS-375CT, до 2000 метров.

Руслан Мельников