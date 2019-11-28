Британии предрекли полное поражение в войне с Россией

В случае вооруженного конфликта с Россией ее вооруженные силы будут "значительно превосходить и опережать" британские, говорится в докладе Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI). Выдержки из документа публикует The Daily Telegraph.

Одним из примеров превосходства армии России RUSI считает эффективность артиллерии, которая "сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи". Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.

Этот документ был подписан в Осло в 2008 году и вступил в силу через два года. Участники Конвенции обязались никогда и не при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным способом, не накапливать и никому не передавать кассетные боеприпасы. Участниками договора являются 103 страны, в том числе Соединенное Королевство. Наиболее крупные разработчики и производители кассетного оружия: Бразилия, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Россия и США, - не присоединились к документу, объяснив свой отказ тем, что причиной гуманитарных проблем является ненадлежащее использование боеприпасов, а не природа самого оружия.

Антон Валагин